Inzidenzwert allein reicht nicht

Inzidenzwerte allein können jedenfalls nicht mehr das Maß aller Dinge sein. Denn die Impfung von inzwischen 50 Prozent der Bevölkerung, vor allem älterer Menschen, bedeutet eine erhebliche Entlastung der Krankenhäuser und ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Tobias Welte, Direktor der Klinik für Pneumologie an der Medizinischen Hochschule Hannover, nannte die Lage in seinem Haus am Wochenende „sehr entspannt“, und Prof. Jürgen Graf, Chef der Uniklinik in Frankfurt am Main, beschrieb die Situation in den hessischen Kliniken als „ziemlich entspannt“.

