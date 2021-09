POL-MS: 32-Jähriger verstirbt bei Autounfall auf der A31 - Sperrung dauert bis in den Nachmittag

...Ersten Erkenntnissen zufolge stand ein 67-jähriger Mann aus Freilassing mit seinem Lastzug auf dem Standstreifen. Aus bislang ungeklärter Ursache fuhr der Mann aus Gronau mit seinem Mercedes auf den Lkw auf. Trotz sofortiger Reanimation durch Einsatzkräfte verstarb er noch an der Unfallstelle. Der Lkw-Fahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt.

Für den Einsatz eines Rettungshubschraubers war die Autobahn kurzzeitig in beide Richtungen gesperrt. Die Sperrung in Richtung Bottrop dauert für die Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten bis in den Nachmittag an.

