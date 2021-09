POL-MS: Unbekannte Täter manipulieren an Kiosk- und Gaststättentüren - Zeugen gesucht

Zwischen 0:12 und 2:30 Uhr brachen Diebe gewaltsam eine Kellertür einer Gaststätte an der Rothenburg auf, durchsuchten die Räume und flüchteten mit mehreren Spirituosen und einem Tablet.

Am Hansaring versuchten Täter in der Zeit von 4 bis 4:45 Uhr über die Haupteingangstür in einen Kiosk einzubrechen. Als sie scheiterten verschwanden sie in unbekannte Richtung.

Um 4:29 Uhr manipulierte ein Einbrecher an einer Kiosktür an der Bremer Straße. Der Inhaber beobachtete den Täter, der sich ohne Beute wieder entfernte. Er ist circa 45 Jahre alt, normal gebaut und hat kurze glatte Haare.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0251 275-0 entgegen.

