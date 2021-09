POL-MS: Unbekannter raubt Handy - Zeugen gesucht

Der Osnabrücker lief in Richtung Gutenbergstraße, als der Unbekannte ihm auf einem Fahrrad entgegen kam. Er hielt an, stieg ab und versuchte den Geschädigten in ein Gespräch zu verwickeln. Als der 21-Jährige nicht darauf einging, bedrängte der Unbekannte ihn und wurde handgreiflich. Der Osnabrücker wehrte sich, fiel zu Boden und verletzte sich leicht. Der Täter flüchtete zu Fuß in Richtung Zumsandestraße. Kurze Zeit später bemerkte das Opfer, dass sein Handy fehlte.

Der Täter ist laut Zeugenaussagen 1,75 bis 1,80 Meter groß, hatte kurze schwarze Haare, einen dunklen Teint, einen Dreitagebart, eine dunkle Stimme und sprach gebrochen Deutsch. Er war mit einem schwarzen Pullover mit weißer Aufschrift bekleidet.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0251 275-0 entgegen.

