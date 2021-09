POL-ST: Ochtrup, Diebstahl aus Firmenbulli

Aus einem Firmenbulli, der in der Straße Am Laukreuz in einer Hofeinfahrt geparkt war, sind mehrere Werkzeuge entwendet worden - unter anderem ein Werkzeugkoffer, ein Akkuschrauber sowie eine Bohrmaschine. Die Tat ereignete sich in der Zeit zwischen Donnerstag (09.09.21), 19.30 Uhr und Freitag (10.09.21), 06.00 Uhr. Der oder die unbekannten Täter drangen über die Hecktür gewaltsam in das Fahrzeug ein. Der Beuteschaden liegt ersten Schätzungen zufolge im vierstelligen Eurobereich. Die Polizei in Ochtrup nimmt Zeugenhinweise entgegen unter Telefon 02553/9356-4155.

