14 bestätigte Corona-Fälle bei den Profis: Düsseldorf will nicht in Paderborn spielen

Die Zweitliga-Partie zwischen dem SC Paderborn 07 und Fortuna Düsseldorf am Samstag (13.30 Uhr) steht auf der Kippe: Am Donnerstagnachmittag stellte Fortuna-Sportvorstand Klaus Allofs, wie berichtet, bei der Deutschen Fußball Liga (DFL) den Antrag auf Spielverlegung. Hintergrund sind 14 bestätigte Corona-Fälle bei den Düsseldorfer Profis. Zudem ist nahezu der komplette Trainer-Stab um Chefcoach Daniel Thioune betroffen. Dies lasse ein Spiel nicht zu, hieß es.

Bundesligaspiel vor leeren Rängen: Am 16. Mai 2020 war das 0:0 zwischen der Fortuna und dem SCP (hier noch mit Sebastian Vasiliadis) etwas Besonderes

Zu Wochenbeginn waren sechs Spieler, Thioune sowie Athletikcoach Andreas Gross positiv getestet worden. Am Mittwoch folgten zwölf weitere positive Ergebnisse, davon acht Profis. „Aufgrund der hohen Zahl an corona-bedingten Ausfällen befinden wir uns in einem ständigen Austausch mit der DFL. Wir haben nun beantragt, das Spiel zu verlegen“, erklärte Allofs.