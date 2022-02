Als der SCP Geschichte schrieb

Nach dem 4:1-Sieg in Aue übernahm Paderborn erstmals die Zweitliga-Tabellenführung

Paderborn

Wer erinnert sich nicht an das Hinrundenspiel in Aue? Der 4:1 (3:0)-Sieg im Erzgebirge war der dritte Auswärtsdreier in Folge. Damit verbuchte der SC Paderborn 07 nach nur sieben Spieltagen bereits 14 Punkte.

Von Matthias Reichstein