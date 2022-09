Am 19. Oktober gegen Werder Bremen

Jetzt steht der Termin fest: In der zweiten Runde des DFB-Pokals trifft Zweitliga-Tabellenführer SC Paderborn 07 am Mittwoch, 19. Oktober, auf den Bundesligisten SV Werder Bremen. Anpfiff in der Home Deluxe Arena ist um 18 Uhr.

„Ich hatte mir einen Erstligisten gewünscht, der hart, aber machbar ist. Wenn wir eine Topleistung zeigen, haben wir gegen Werder eine Chance“, sagte Paderborns Trainer Lukas Kwasniok direkt nach der Auslosung dem WESTFALEN-BLATT. Er erinnerte aber auch an das letzte Treffen der beiden Klubs: Am 22. Januar gewann Bremen in Paderborn 4:3. „Das war eines der Topspiele der vergangenen Zweitligasaison“, meinte Kwasniok. Danach hat der SCP kein Heimspiel mehr verloren.

In konkreten Zahlen bedeutet das: In der vergangenen Saison sammelte der SCP in den folgenden sechs Heimpartien noch zehn Punkte. In der laufenden Spielzeit gab es in vier Heimspielen bereits vier Dreier. Mehr geht nicht. Damit stellte der SCP bereits die Bilanz der gesamten Saison 2021/2022 ein: Da gab es nach 17 Partien daheim vier Erfolge.

Nach dem 10:0-Erfolg beim Oberligisten FC Einheit Wernigerode wollen die Paderborner zum im Heimspiel gegen Werder den nächsten Erfolg im DFB-Pokal 2022/2023 landen. Steffen Baumgart führte der Klub zweimal ins Viertelfinale (Saison 17/18 gegen Bayern München 0:6 und Saison 18/19 gegen den Hamburger SV 0:2) und einmal ins Achtelfinale (Saison 20/21 gegen Borussia Dortmund 2:3 n.V.).



Über die Rahmenbedingungen zum Erwerb der Eintrittskarten will der SCP07 gesondert informieren. Dauerkarteninhaber haben für das Spiel ein Vorkaufsrecht für ihre angestammten Plätze. Das legte der Verein bereits fest.

Übrigens: Die Dauerkarte für die laufende Saison ist weiterhin erhältlich und kann online, per Tickethotline (01806 -99 18 18 - 0,20 Euro/Anruf inkl. MwSt. aus allen Netzen) und im Direktverkauf im SCP07-Shop in der Home Deluxe Arena gebucht werden.

2. Runde im Überblick

VfB Lübeck - FSV Mainz 05 (Dienstag, 18. Oktober, 18 Uhr)

Waldhof Mannheim - 1. FC Nürnberg (Dienstag, 18. Oktober, 18 Uhr)

RB Leipzig - Hamburger SV (Dienstag, 18. Oktober, 18 Uhr)

Stuttgarter Kickers - Eintracht Frankfurt (Dienstag, 18. Oktober, 18 Uhr)



SV Darmstadt 98 - Borussia Mönchengladbach (Dienstag, 18. Oktober, 20.45 Uhr)

Eintracht Braunschweig - VfL Wolfsburg (Dienstag, 18. Oktober, 20.45 Uhr)

TSG Hoffenheim - FC Schalke (Dienstag, 18. Oktober, 20.45 Uhr)

SV Elversberg - VfL Bochum (Dienstag, 18. Oktober, 20.45 Uhr)



SC Freiburg - FC St. Pauli (Mittwoch, 19. Oktober, 18 Uhr)

SV Sandhausen - Karlsruher SC (Mittwoch, 19. Oktober, 18 Uhr)

SC Paderborn 07 - Werder Bremen (Mittwoch, 19. Oktober, 18 Uhr)

Hannover 96 - Borussia Dortmund (Mittwoch, 19. Oktober, 18 Uhr)



04 Union Berlin - 1. FC Heidenheim (Mittwoch, 19. Oktober, 20.45 Uhr)

VfB Stuttgart - Arminia Bielefeld (Mittwoch, 19. Oktober, 20.45 Uhr)

FC Augsburg - FC Bayern München (Mittwoch, 19. Oktober, 20.45 Uhr)

Jahn Regensburg - Fortuna Düsseldorf (Mittwoch, 19. Oktober, 20.45 Uhr)

Weitere Termine

Achtelfinale: 31. Januar - 8. Februar

Viertelfinale: 04. April - 5. April

Halbfinale: 2. Mai - 3. Mai

Finale: 3. Juni 2023 in Berlin