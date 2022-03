Wer einen Paderborner Heimsieg ge­gen eine Mannschaft erwartet, die Elfter ist, 14 Profis coronabedingt nicht einsetzen darf und zwei Spieler in der Startelf stehen hat, die bis dato noch keine einzige Minute in den 2. Liga gespielt haben, der hat verzerrte Ansprüche und zusätzlich ein Problem, die Leistung des SC Paderborn und die Klasse des Gegners einzuordnen.

Lukas Kwasniok ist hoch anzurechnen, dass er sich in einer Phase, in der die Heimbilanz des SCP immer erbärmlicher wird und mit zwei Siegen nach nun 14 Versuchen das Niveau eines Abstiegskandidaten hat, vor seine Mannschaft stellt. Aber wenn es tatsächlich so ist, dass man gegen eine zusammengewürfelte Elf eines Ligakonkurrenten keinen Dreier erwarten darf, weil das nicht der vorhandenen Qualität des SCP entspricht, dann muss man sich wirklich ernsthafte Sorgen machen. Denn bei allem Respekt vor Fortuna Düsseldorf und bei allem Respekt vor der Leistung des SC Paderborn, der es mit einem kleinen Etat erneut schaffen wird, ein weiteres Jahr 2. Liga zu spielen: Am Samstag zählte nur ein Sieg und nichts anderes.