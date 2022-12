Beim VfB Stuttgart ist Fabian Wohlgemuth der Favorit

Mittlerweile melden mehrere Medien übereinstimmend, dass Fabian Wohlgemuth Nachfolger von Sven Mislintat als Sportdirektor beim VfB Stuttgart werden soll.

Der VfB hatte sich am Mittwoch von Mislintat getrennt, nachdem der ein Angebot zur Verlängerung seines im Sommer auslaufenden Vertrages über zwei Jahre abgelehnt hatte. Das WESTFALEN-BLATT hatte bereits über eine Nachricht der „Bild“-Zeitung berichtet, dass es Interesse an Wohlgemuth geben soll. Der Bezahlsender Sky übermittelte am Freitagmorgen, dass der Stuttgarter Aufsichtsrat Grünes Licht für eine Verpflichtung des 43-Jährigen gegeben habe und sich jetzt noch die Vereine einigen müssten.

Zuvor waren Marcus Mann (Hannover 96), Jonas Boldt (Hamburger SV) und Rachid Azzouzi (SpVgg Greuther Fürth) als aussichtsreichste Kandidaten gehandelt worden, jetzt genießt Wohlgemuth oberste Priorität.

Der Favorit passt bestens ins Stuttgarter Profil, verfügt über Erfahrung im Profi- und Nachwuchsbereich. SCP-Präsident Thomas Sagel bestätigte gegenüber dieser Zeitung eine Anfrage der Schwaben: „Am Donnerstag hat mich erst Fabian Wohlgemuth informiert, am späten Abend kam der Anruf aus Stuttgart.“ Laut „Bild“ soll es vor zwei Wochen den ersten Kontakt zwischen dem VfB und Wohlgemuth gegeben haben. Der schweigt, Sagel sagt: „Wir haben keinen Zeitdruck und werden das wertschätzend bearbeiten.“

Gebürtiger Berliner

Der gebürtige Berliner, früher für den Nachwuchs des Hamburger SV und den VfL Wolfsburg tätig, arbeitete vor seinem Engagement beim SCP in gleicher Funktion für Holstein Kiel. Im April 2020 wurde er Nachfolger von Martin Przondziono. Dem war aufgrund von vereinsschädigenden Äußerungen fristlos gekündigt worden. Mit Wohlgemuth stieg Paderborn aus der Bundesliga ab, belegte danach unter Trainer Steffen Baumgart Platz neun und in der vergangenen Saison unter Lukas Kwasniok Rang sieben. In der laufenden Spielzeit erwischte Paderborn einen Traumstart, führte wochenlang die Tabelle an und beendete die Hinrunde nach vier Niederlagen am Stück mit 26 Punkten auf Rang sechs.

Im November 2021 verlängerte der Manager seinen Vertrag. „Fabian Wohlgemuth hat unseren Verein im sportlichen Bereich sehr gut aufgestellt und zukunftsorientiert ausgerichtet“, sagte Sagel damals und hoffte auf eine langfristige Zusammenarbeit. Die Laufzeit ist nicht bekannt, aber es ist in jedem Fall eine Ablöse fällig. Doch die hat für Verhandlungsführer Sagel nicht die oberste Bedeutung. „Es geht weniger ums Geld als um die Person“, sagt er und gibt sich gelassen: „Es war klar, dass dieser Tag kommen wird. Es würde eine große Lücke entstehen, aber es ist nicht unlösbar. Das gehört zur DNA unseres Klubs.“

Der VfB-Plan sieht vor, erst Wohlgemuth zu installieren und dann die Verpflichtung von Bruno Labbadia als neuen Trainer bekannt zu geben. Das könnte ganz schnell gehen, Paderborns Suche nach einem Nachfolger für Wohlgemuth dürfte länger dauern.