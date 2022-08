Arbeitssieg in Überzahl: SC Paderborn 07 gewinnt beim 1. FC Kaiserslautern 1:0

Der SC Paderborn 07 hat wieder die Spitze in der 2. Liga übernommen: Die Ostwestfalen schlugen am Freitagabend in Überzahl den 1. FC Kaiserslautern 1:0 (0:0). Im vierten Spiel traf Torjäger Felix Platte zum vierten Mal und machte den Arbeitssieg klar.

In der ohnehin schon starken Offensive (20 Pflichtspieltore) nahm Lukas Kwasniok vor dem Anpfiff einen Tausch vor: Torjäger Platte (drei Treffer) kehrte in die Startelf zurück, der zuletzt etwas angeschlagene Robert Leipertz musste zunächst auf die Bank.

„Die Qualität hier zu bestehen haben meine Jungs. Sie brauchen aber auch einen guten Tag“, sagte Kwasniok vor dem Anpfiff. Es war von Beginn an ein ordentliches Zweitligaspiel, wenn auch mit wenig Höhepunkten. Die erste gute Chance hatten die Hausherren: Innenverteidiger Boris Tomiak prüfte Jannik Huth in Minute 12, der Schlussmann lenkte den Kopfball noch so gerade an die Latte.

Paderborn tat sich spielerisch zunächst sehr schwer und hatte gegen kompakte Lauterer kaum gute Aktionen. Es dauerte bis zur 32. Minute, ehe auch der SCP seine Großchance hatte: Erst scheiterte Ron Schallenberg an Schlussmann Andreas Luthe, den Abpraller konnte Platte nicht kontrollieren und köpfte den Ball über das leere Tor.

4. Spieltag: 1. FC Kaiserslautern - SC Paderborn 0:1 Paderborns Torschütze Felix Platte (rechts) jubelt mit Julian Justvan über das Tor zum 0:1. Foto: Uwe Anspach/dpa Paderborns Torschütze Felix Platte (Mitte) jubelt mit Julian Justvan (links) und Richmond Tachie über das Tor zum 0:1. Foto: dpa Paderborns Uwe Hünemeier (links) und Kaiserslauterns Lex Tyger Lobinger kämpfen um den Ball. Es gab Freistoß für Paderborn. Foto: dpa Kaiserslauterns Fans schwenken Fahnen. Foto: dpa Kaiserslauterns Terrence Boyd. Foto: dpa Paderborns Trainer Lukas Kwasniok gestikuliert. Foto: dpa

Kurz vor der Pause war es Terrence Boyd (44.), der fast einen Stockfehler von Jasper van der Werff ausgenutzt hätte, doch der US-Amerikaner schloss etwas zu überhastet ab und konnte Huth nicht vor Probleme stellen.

Platzverweis nach Videobeweis

Der zweite Abschnitt begann turbulent. Erst Gelbe Karte gegen Lauterns Hendrick Zuck und Strafstoß für den SCP. Nach Videobeweis sah Zuck (Foul an Sirlord Conteh) wegen einer Notbremse die Rote Karte und aus dem Elfmeter wurde ein Freistoß. Den nutzte der SCP nicht, weil Kapitän Schallenberg letztlich am Kopf von Kevin Kraus scheiterte.

Das Zweitligaduell wurde hitziger, Paderborner Chancen blieben aber Mangelware. Doch einmal zahlte sich die personelle Überlegenheit aus: Joker Richmond Tachie (86.) setzte sich am rechten Flügel durch und bediente Julian Justvan. Der zog sofort ab, Luthe patzte und ließ den Ball nach vorne prallen und so konnte Platte zum 1:0 abstauben. Das eine Tor reichte am Ende für drei Punkte.

38.000 Zuschauer in Kaiserslautern sorgten für eine beeindruckende Atmosphäre. Foto: dpa/Uwe Anspach

Stimmen zum Spiel

Trainer Lukas Kwasniok: „Wir haben die Punkte nicht in der Lotterie gewonnen, wir haben mal wieder geliefert, wir haben uns alles hart erarbeitet und deshalb genießen wir auch den Moment als Tabellenführer.“

Manager Fabian Wohlgemuth: „Mit dem Platzverweis war unsere Dominanz überdeutlich, auch wenn wir gegen die extrem tief stehenden Gastgeber zu wenig direkte Torgefahr erzielen konnten. Weder ist dadurch jedoch Nervosität aufgekommen, noch haben wir uns durch die Kulisse beeindrucken lassen.“

Felix Platte: „Wir sind geduldig geblieben, waren im richtigen Moment da und haben dann zugeschlagen. Heute konnten wir uns nicht so gut Chancen herausarbeiten, aber manchmal reicht auch ein Tor.“

Ron Schallenberg: „Wir hätten schneller und ein bisschen flüssiger spielen müssen, aber am Ende ist alles egal. Wir haben alle Punkte mitgenommen, nur das zählt.“

Für den SCP geht es am kommenden Samstag (13 Uhr) mit einem Heimspiel gegen Holstein Kiel weiter. Die Pfälzer sind einen Tag später bei der SpVgg Greuther Fürth zu Gast.

FCK: Luthe - Durm, Tomiak, Kraus, Zuck - Ritter, Niehues (77. Ciftci) - Zimmer (87. Hercher), Wunderlich (55. Schad), Hanslik (46. Redondo) - Boyd (77. Lobinger)

SCP: Huth - Heuer, van der Werff (46. Hünemeier), Hoffmeier - Schallenberg - Justvan, Muslija (77. Srbeny), Obermair - Conteh (77. Tachie), Platte (88. Schuster), Pieringer (67. Leipertz)

Schiedsrichter: Jöllenbeck (Freiburg)

Tore: 0:1 Platte (82.)

Zuschauer: 38.000

Gelbe Karten: Ritter, Tomiak, Lobinger / Pieringer, Schallenberg, Huth

Rote Karte: Zuck (49./Notbremse)