„Auch in der Höhe verdient“

Fünfter Sieg im fünften Heimspiel, Tabellenführung in der 2. Bundesliga verteidigt. Der SC Paderborn gewann am Samstag gegen den SSV Jahn Regensburg mit 3:0 (1:0) und das WESTFALEN-BLATT ging anschließend auf Stimmenfang.

Mersad Selimbegovic (Trainer SSV Jahn Regensburg): „Glückwunsch an Paderborn zu einem auch in der Höhe verdienten Sieg. Wir haben nicht so schlecht ins Spiel gefunden, unsere Chancen aber nicht genutzt. So ist das im Moment bei uns. Paderborn hat man das Selbstbewusstsein und die Leichtigkeit angemerkt, wir dagegen haben zu viele Bälle naiv verloren. Mit einem Mann weniger ist es gegen so einen Gegner noch schwerer, zumal wir sofort danach das 0:2 bekommen. Insgesamt hatten wir nach vorne zu wenig Durchschlagskraft.“