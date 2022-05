Ein Blick in die Leistungsbilanz von Johannes Dörfler sagt alles.

Sieben Pflichtspiele für den SC Paderborn 07, kein Einsatz in der Startelf und in der Rückrunde nur noch 60 Sekunden auf dem Rasen – der 25-Jährige spielt in den Planungen von Trainer Lukas Kwasniok überhaupt keine Rolle und kann gehen. Manager Fabian Wohlgemuth äußerte sich auf WB-Anfrage etwas diplomatischer: „Wir sind bereit, über einen Wechsel zu sprechen.“