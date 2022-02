Jetzt hat es auch den SC Paderborn 07 erwischt: Der Zweitligist verlor am Freitagabend mit 0:2 (0:1) beim FC Schalke 04 und kassierte damit die erste Auswärtsniederlage in dieser Saison.

Marius Bülter (22.) und Darko Churlinov (74.) trafen für die Hausherren.

Lukas Kwasniok nahm vor dem Anpfiff zwei Änderungen vor: Für Maximilian Thalhammer und Dennis Srbeny spielten Marco Schuster und der Ex-Schalker Jonas Carls. „Ich wollte mit Jonas mehr Geschwindigkeit auf dem Platz haben. Marco ist für mich wie ein Klebstoff zwischen Offensive und Defensive“, begründete Kwasniok den Tausch.

1:0 praktisch aus dem Nichts

In diesem Westfalenduell passierte zunächst lange nichts. Praktisch aus dem Nichts köpfte Marius Bülter (22.) die Gastgeber in Führung: Nach einem Freistoß von Ouwejan stand Robin Yalcin viel zu weit weg, hatte so überhaupt keine Chance noch einzugreifen und Bülter konnte ungehindert einköpfen. Ein Tor mit Folgen, denn erst zehn Minuten vor der Pause fand der SCP wieder zurück ins Spiel. Kai Pröger (36./Pass Philipp Klement) kam allerdings einen Schritt zu spät. Auch Yalcin (37.) hatte mit einem Schlenzer kein Glück, der Ball flog knapp am Tor vorbei.

Direkt nach der Pause kamen „Paderborns Türme“ Felix Platte und Dennis Srbeny. Der enttäuschende Yalcin und der im Angriff wirkungslose Carls blieben in der Kabine.

Justvan hat Ausgleich auf den Füßen

Und dieser zweite Abschnitt wurde zu einem Chancen-Festival. Die ersten Abschlüsse hatte aber wieder Schalke. Der auffällige Darko Churlinov (50.) verfehlte aber das Tor. Beim SCP setzte sich Philipp Klement (56.) nach Zuspiel von Srbeny mit einem Distanzschuss in Szene. In der Folgezeit entwickelte die Partie hohen Unterhaltungswert. Für Paderborn hätte Justvan (58.) schon ausgleichen können, ganz nah dran war Srbeny (63.), seinen Schuss konnte Martin Fraisl im Schalker Tor aber an den Innenpfosten lenken. Stichwort Aluminium: Churlinov (61.) musste für Schalke auf 2:0 erhöhen, traf aber aus kurzer Distanz auch nur den Pfosten. Ebenso Simon Terodde (65.), dessen Kopfball Huth noch an den Pfosten lenken konnte. Das war Extraklasse.

Marius Bülter erzielt für Schalke 1:0. Foto: David Inderlied/dpa

Dieses Spiel machte nun viel Spaß. Die drei Punkte holte aber Schalke: Nach Ballverlust von Jasper van der Werff bediente Flick den mittlerweile überragenden Churlinov (74.) und der traf zum 2:0. Das war die Entscheidung. Auch wenn Kai Pröger (76./87.) noch zweimal zumindest den Anschlusstreffer auf dem Fuß hatte: Doch einmal klärte Fraisl, einmal traf der Friese nur das Außennetz.

Für den SCP geht es bereits am kommenden Freitag mit dem Heimspiel gegen den FC Erzgebirge Aue weiter. Dann allerdings ist Kapitän Ron Schallenberg gesperrt, der sah seine fünfte Gelbe Karte. Die Schalker sind einen Tag später beim Karlsruher SC zu Gast.

So spielten sie

Schalke: Fraisl - Itakura, Sané (53. Latza), Kaminski - Churlinov (78. Matriciani), Flick, Ouwejan - Mikhailov (53. Thiaw), Idrizi (63. Zalazar) - Bülter, Terodde (78. Pieringer)

Paderborn: Huth - Justvan, van der Werff, Hünemeier, Yalcin (46. Srbeny) - Schallenberg, Schuster (85. Thalhammer) - Mulija (71. Stiepermann), Klement, Carls (46. Platte) - Pröger

Schiedsrichter: Badstübner (Windsbach)

Zuschauer: 10.000 (ausverkauft)

Tore: 1:0 Bülter (22.), 2:0 Churlinov (74.)

Gelbe Karten: Terodde (3), Sané, Flick (4), Fraisl (2) / Schallenberg (5)