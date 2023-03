Paderborn bangt um Maximilian Rohr

Paderborn

Marvin Pieringer und Robert Leipertz sind noch einige Wochen außer Gefecht, Raphael Obermair und Sebastian Klaas frühestens in einer Woche in Regensburg wieder eine Option, Florent Muslija und Sirlord Conteh fehlen gesperrt und vor dem Auftakt des Auswärts-Doppelpacks am Samstag beim 1. FC Magdeburg (13 Uhr, Sky) droht Zweitligist SC Paderborn 07 der nächste Ausfall. Maximilian Rohr meldete sich am Donnerstag mit einem Magen-Darm-Infekt ab.