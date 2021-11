Bangen um Platte und Justvan

Fußball-Zweitligist SC Paderborn 07 plagen vor dem Auswärtsspiel am Freitag bei Hannover 96 (18.30 Uhr, Sky) Personalsorgen. Nach drei freien Tagen ist der SCP am Montagnachmittag wieder ins Training eingestiegen, allerdings keinesfalls komplett.

SC Paderborn 07 kann am Freitag mit einem Sieg in Hannover die Tabellenführung übernehmen

Zu den langzeitverletzten Marco Stiepermann, Maximilian Thalhammer, Johannes Dörfler und Frederic Ananou gesellt sich für die Partie in der niedersächsischen Landeshauptstadt in Person von Marcel Mehlem ein weiterer definitiver Ausfall. Mehlem hatte sich beim 4:2 in Karlsruhe verletzt und schon beim 2:1 vor der Länderspielpause gegen Schlusslicht Ingolstadt gefehlt. „Cellos Wade ist hart wie ein Stein, das wird fürs Wochenende noch nichts“, legte sich Trainer Lukas Kwasniok nach der Einheit am Dienstagmorgen fest, die Mehlem in Zivil vom Spielfeldrand aus verfolgte.