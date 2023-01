Früherer Co-Trainer von Thomas Tuchel neuer Sportchef beim SC Paderborn 07

Von 2006 bis 2015 arbeitete Weber als Videoanalyst und Chefscout beim Bundesligisten FSV Mainz 05. Dort agierte er unter anderem mit Chef-Trainer Thomas Tuchel zusammen, an dessen Seite er anschließend als Co-Trainer bei Borussia Dortmund (2015 bis 2017), Paris Saint-Germain (2018 bis 2020) und FC Chelsea (2021 bis September 2022) arbeitete. In dieser Zeit feierte Weber außergewöhnliche Erfolge, darunter den DFB-Pokalsieg (2017), zwei französische Meisterschaften (2019 und 2020) sowie den Gewinn von Champions League (2021), UEFA-Supercup und FIFA-Klub-Weltmeisterschaft (beide 2022). Mit Tuchels Entlassung in London im September war auch Weber freigestellt worden. Über die Laufzeit seines Vertrages in Paderborn gibt es keine Angaben, eine Ablöse soll der SCP 07 nicht gezahlt haben.

