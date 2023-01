Benjamin Weber neuer Sportchef beim SC Paderborn 07

Andy Rowland via www.imago-images.de

Der 39-Jährige bringe umfangreiche Erfahrungen und internationales Profil mit an die Pader, wie der SCP am Montag mitteilte. Webers Vorgänger Fabian Wohlgemuth wechselte zum Bundesligsten VfB Stuttgart, was Anfang Dezember bekannt wurde. Wohlgemuth war im Mai 2020 nach Paderborn gekommen und hatte zunächst mit Steffen Baumgart als Cheftrainer, dann mit dessen Nachfolger Lukas Kwasniok den Verein gelenkt.

„Wir sind sehr glücklich, dass wir Benjamin Weber für den SC Paderborn 07 gewinnen konnten. Er bringt in fachlicher und menschlicher Hinsicht alle Voraussetzungen mit, um unseren Fußball auf hohem Niveau zu stabilisieren und weiterzuentwickeln. Neben den Erfolgen unserer Profimannschaft haben wir dabei auch die weitere Optimierung unserer Nachwuchsarbeit im Auge“, wird Paderborns Präsident Thomas Sagel zitiert.

Von 2006 bis 2015 war Weber als Videoanalyst und Chefscout beim Bundesligisten 1. FSV Mainz 05 tätig. Dort arbeitete er unter anderem mit Chef-Trainer Thomas Tuchel zusammen, an dessen Seite er anschließend als Co-Trainer bei Borussia Dortmund (2015-2017), Paris Saint-Germain (2018-2020) und FC Chelsea (2021-September 2022) aktiv war. In dieser gemeinsamen Zeit feierte Weber Erfolge, darunter den DFB-Pokalsieg (2017), zwei französische Meisterschaften (2019 und 2020) sowie den Gewinn von Champions League (2021), UEFA-Supercup und FIFA-Klub-Weltmeisterschaft (beide 2022).