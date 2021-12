Bis 2024: Huth bleibt beim SC Paderborn 07

2019 vom Bundesligisten 1. FSV Mainz 05 nach Paderborn gewechselt, kam er zunächst als Nummer zwei hinter Leopold Zingerle "nur" in Pokal- und Testspielen zum Einsatz. Zu Beginn der Spielzeit 2021/2022 profitierte Huth von einer Verletzung Zingerles, nutzte seine Chance und stand bislang in allen 18 Ligaspielen sowie beim Pokal-Aus in Dresden zwischen den Pfosten, kassierte in den 19 Partien 23 Gegentore und hielt dreimal die Null fest.

"Jannik ist zu einem wertvollen Rückhalt unserer Mannschaft geworden. Er strahlt Ruhe aus und ist fußballerisch ein überdurchschnittlicher Torwart mit Spielmacher-Qualitäten. Mit diesen Vorzügen passt er sehr gut zu unserer Spielphilosophie", betont Geschäftsführer Sport Fabian Wohlgemuth.