Paderborns Torwart Jannik Huth: „Bleiben bis zum Schluss oben dran“

Blickt man auf den bisherigen Saisonverlauf des SC Paderborn 07, spiegelt dieser durchaus auch die Leistungen seiner Nummer eins wieder. In den ersten acht Spielen ganz stark begonnen, zum Hinrundenende abgebaut und zum Rückrundenstart wieder sehr gut dabei. Was für die Mannschaft gilt, gilt auch für Jannik Huth.

An seinem Status gab es nie etwas zu rütteln, so wird auch er auch an diesem Samstag im Auswärtsspiel bei Holstein Kiel (13 Uhr, Sky) zwischen den Pfosten stehen.