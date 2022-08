Die Nachricht überrascht am Ende nicht: Neuzugang Robin Bormuth (vom Karlsruher SC) verlässt den SC Paderborn nach wenigen Wochen schon wieder.

Innenverteidiger wird an den 1. FC Kaiserslautern ausgeliehen

Der Innenverteidiger, der in Paderborn noch bis 2024 (plus Option) unter Vertrag steht, wird bis Saisonende an den Zweitliga-Konkurrenten 1. FC Kaiserslautern ausgeliehen.