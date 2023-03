Paderborner Carls hofft auf seine Chance

Abwehrspieler muss mehr spielen, wenn er beim SCP bleiben will

Paderborn

„Wir haben die Qualität, ein Aufstiegskandidat zu sein. Jetzt müssen wir der Konkurrenz aber auch zeigen, dass wir personelle Ausfälle wegstecken können.“ Jonas Carls ist bereit. Der Linksverteidiger des SC Paderborn 07, der in dieser Saison noch keine große Rolle spielte, hofft am Freitagabend (18.30 Uhr) im Heimspiel gegen den FC St. Pauli auf seine Chance in der Startelf.