Paderborner Co-Trainer: Kaspari folgt auf Fröhling

Und er hat Wort gehalten. Der neue Mann an der Seite von Chefcoach Lukas Kwasniok heißt Frank Kaspari. Der 51-jährige Schwabe war Co-Trainer unter Markus Gisdol in Hoffenheim, beim Hamburger SV und 1. FC Köln, zuletzt arbeitete er in Köln unter Steffen Baumgart als Scout und Betreuer der Leihspieler. Am Freitagmorgen löste Kaspari seinen Vertrag, der noch bis 2023 lief, auf, und startete beim SCP. „Er hat ein ähnliches Profil wie Frank Fröhling“, beschreibt Wohlgemuth den neuen Mann, der im Testspiel gegen Ajax Amsterdam sein Debüt feiert.

