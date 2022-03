Beim 3:3 vor einer Woche gegen Aue war zwar von der gesamten SCP-Mannschaft nicht viel zu sehen, der 27-Jährige konnte seine Chance über 90 Minuten aber auch nicht nutzen. Trainer Lukas Kwasniok hielt trotzdem an seinem Routinier fest und wurde belohnt. Collins traf zum 4:1 und präsentierte sich auch in der Defensive in guter Verfassung. Das sah Kwasniok ähnlich: „Er war mir in der ersten Hälfte etwas zu mutlos, aber im zweiten Abschnitt hat Jamilu ein richtig gutes Spiel gemacht.“

