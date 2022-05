Das Paderborner Stadion verliert seinen Namen

Vom 1. Juli an rollt der Ball in der Home-Deluxe-Arena. Das erste Spiel in seinem umbenannten Zuhause trägt der SCP am 8. Juli (Anstoß: 18.30 Uhr) aus. Dann kommt Bundesligist VfL Bochum auf ein Vorbereitungsspiel vorbei.

Das ostwestfälische Online-Unternehmen Home Deluxe mit Sitz in Bad Holzhausen im Kreis Minden-Lübbecke und der Fußball-Zweitligist haben sich bekanntlich auf einen ligaunabhängigen Zehn-Jahres Vertrag mit einem Gesamtvolumen von etwa vier Millionen Euro geeinigt. Die Stadiongesellschaft (PSG) soll jährlich etwa 250.000 Euro für die Namensrechte kassieren. Der SC Paderborn 07 dürfte für die Bandenwerbung und Vermarktungsrechte weitere 150.000 Euro bekommen.