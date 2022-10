„Das sind keine SCP-Fans, sondern gewaltbereite Idioten“

Braunschweig/Paderborn

Am Samstagnachmittag brannten Paderborner „Fans“ im Braunschweiger Stadion Bengalos ab. Am Abend lieferten sich Anhänger des Fußball-Zweitligisten in Paderborn eine Schlägerei mit Basketballfans aus Hagen – die Führung des SC Paderborn 07 reagierte am Sonntag entsetzt.

Von Matthias Reichstein