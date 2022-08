„Wir waren zu kindlich und zu inkonsequent“

Mit einem 2:2 (1:0) beim FC St. Pauli hat der SC Paderborn 07 seine Erfolgsserie in der 2. Liga fortgesetzt und damit auch die Tabelenführung verteidigt. Nach den 90 Minuten am Millerntor äußerten sich Trainer, Manager und Spieler.

Lukas Kwasniok, Trainer SC Paderborn 07: „Es war zur Abwechslung mal wieder ein verrücktes Spiel. Das war in der ersten Halbzeit mit Abstand unsere schlechteste Leistung. Wir haben es nie geschafft, strukturiert nach vorne zu kommen. Das habe ich meiner Mannschaft in der Pause auch gesagt. Wir hätten in Durchgang zwei das 2:0 machen können, wir waren aber heute zu kindlich und zu inkonsequent. Marvin Peringer musste nur etwas mehr seinen Körper einsetzten, dann kann er den Ball zum 2:0 am Torwart vorbeischieben. Wir hatten nie die nötige Spielkontrolle. Das klingt extrem negativ, aber für unseren Anspruch Fußball zu spielen, war es nicht die Leistung, die ich mir erhofft habe. Aber meine Jungs haben leidenschaftlich das Tor verteidigt. Leider musste Uwe Hünemeier, unser Fels in der Brandung, verletzungsbedingt raus. Nach dem 2:1 in der Nachspielzeit bin ich auch aufs Feld gerannt und habe damit vielleicht das falsche Signal an die Mannschaft gesendet. Das Spiel war nämlich noch nicht durch. Am Ende war das 2:2 aber absolut gerecht.“

Timo Schultz, Trainer FC St. Pauli: „Wir haben in der Hälfte viel Druck gemacht und wenig zugelassen. Aber Paderborn hat immer die Qualität, eiskalt zuzuschlagen, wenn beim Gegner die Abstimmung nicht passt. Wenn der Ballverlust in der falschen Zone passiert, sind sie immer sehr gefährlich. Am Ende war mehr möglich, ich hätte das Spiel auch gerne gewonnen. Aber wir müssen mit dem 2:2 zufrieden sein, und das geht am Ende auch so in Ordnung.“

Fabian Wohlgemuth, Manager SC Paderborn 07: „Die Anlaufphase war schwierig. Wir haben nicht zu unserem Rhythmus gefunden. Wir wollen mehr defensive Stabilität durch die Hereinnahme von Uwe Hünemeier erreichen. Der Plan ist aufgegangen. Der FC St. Pauli hat es uns sehr schwer gemacht, weil sie uns sehr früh unter Druck gesetzt haben. Wir haben nicht zu unserem Spiel gefunden. Das 1:0 war sehr effektiv, aber eher ungerecht. Vielleicht war es sogar unverdient. Die Führung kam auf jeden Fall aus dem Nichts. Der späte Ausgleichstreffer war sicher unglücklich, am Ende aber gerecht.“

Paderborns Schlussmann Jannik Huth. Foto: imago

Jannik Huth, Torhüter SC Paderborn 07: „Ein Punkt beim FC St. Pauli ist grundsätzlich eine gute Sache. Dieses Remis war heute auch gerecht. Das späte 2:2 ist trotzdem bitter. Die Hamburger haben uns gut angelaufen und unseren Spielaufbau fast egalisiert. Dazu standen sie auch hinten nicht schlecht. Wir haben aus zweieinhalb Chancen mal wieder zwei Tore gemacht. Das zeigt: Wir sind eiskalt vor der Hütte. Zum Elfmeter: Unser Torwarttrainer Nico Burchert hatte mich gut vorbereitet. Die Tendenz ging in meine linke Ecke. Leart Paqarada suchte sich auch genau diese Ecke aus und es passte für mich. Mein Schnitt ist ganz gut, wobei die Chancen für einen Torhüter eigentlich nicht so gut sind. Ich sehe die bei 25:75. Uwe Hünemeier hat ein gutes Startelfdebüt gefeiert. Er holt jeden Kopfball, haut sich überall rein und führt die Mannschaft. Wir grüßen weiter von der Spitze, haben jetzt zwei Heimspiele und ich hoffe, wir können unseren Lauf fortsetzen.“

Etienne Amenyido, FC St. Pauli: „Für unseren Kopf war das 2:2 gut. Wir haben zweimal einen Rückstand aufgeholt und us am Ende mit einem Punkt belohnt. Das ist gut für die Moral, aber wir wollten natürlich mehr.“

Torschuss von Sirlord Conteh . Foto: imago

Sirlord Conteh, Stürmer SC Paderborn 07: „Der FC St. Pauli ist immer ein unangenehmer Gegner. Mein Tor war ein tolles Gefühl. Gegen einen ehemaligen Verein sowieso. Aber nicht nur für mich war das Tor wichtig, auch für meine Mannschaft. Leider wurde mein erster Treffer wegen Abseits nicht gegeben. Aber ehrlich gesagt hatte ich schon bei der Ballannahme ein ungutes Gefühl. Ich bin etwas zu schnell losgelaufen.“

Marcel Hartel, FC St. Pauli: „Das war ein verdientes 2:2 gegen einen starken SC Paderborn. Insgesamt können wir mit unserer Leistung zufrieden sein. Leider ist es uns nicht gelungen, selbst in Führung zu gehen.“

Florent Muslija, Mittelfeldspieler SC Paderborn 07: „Wer zweimal beim FC St. Pauli führt, der will natürlich alle drei Punkte mitnehmen. Wenn man den gesamten Spielverlauf sieht, ist das 2:2 aber gerecht. Aus dem Nichts gehen wir 1:0 in Führung, dann wird unser Spiel wieder etwas schludrig. Jannik hält uns mit dem gehaltenen Elfmeter gut im Spiel. Sissy macht es beim 2:1 mit seiner Geschwindigkeit überragend. Da sahen wir schon wie der sichere Sieger aus. Doch dann kam der Eckball… Wir wissen, wie gut wir sind. Auch wenn es mal nicht so gut läuft wissen wir, dass wir aus dem Nichts ein 1:0 machen können. Unser Start war gut, jetzt wollen wir den in den kommenden beiden Heimspielen weiter veredeln.“

Für den SC Paderborn 07 geht es mit zwei Heimspielen in Folge weiter. Am kommenden Samstag, 3. September, ist der 1. FC Magdeburg zu Gast. Eine Woche später reist Jahn Regensburg an. Die Hamburger müssen in einer Woche bei der SpVgg Greuther Fürth antreten.