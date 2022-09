„Weniger Spektakel, mehr harte Arbeit"

Der SC Paderborn 07 bleibt in der 2. Liga die Mannschaft der Stunde. Mit dem 1:0 (0:0)-Erfolg über den Aufsteiger gelang im vierten Heimspiel der vierte Sieg. Damit stellte der SCP auch einen eigenen Vereinsrekord auf: So eine Heimserie hatte der Klub noch nie.

Lukas Kwasniok, Trainer SC Paderborn 07: „Der 1. FC Magdeburg gehört zu den spielstärksten Mannschaften der 2. Liga. Es macht Spaß, dem Team zuzuschauen und deshalb kann ich ihrenFrust nach der Niederlage auch verstehen. Wir haben in der ersten Hälfte im Anlaufverhalten zu wenig investiert und dann ist es schwer, Zugriff zu bekommen. Dennoch hatten wir im ersten Abschnitt die größte Chance. In Überzahl sind wir immer geduldig geblieben und sind nie nervös geworden. Dafür gibt es von mir ein Riesenkompliment an die Mannschaft. Unser Sieg war über die gesamten 90 Minuten absolut verdient."

Christian Titz, Trainer 1. Fc Magedburg: „Wir hatten in der ersten Hälfte drei klare Chancen, haben leider keine genutzt. Mit der Gelb-Roten Karte kippt das Spiel komplett. In der zweiten Hälfte war der SC Paderborn besser. Meine Mannschaft hat sich versucht gegen diese Niederlage zu stemmen, am Ende hat es aber nicht gereicht."

Magdeburgs Trainer Christian Titz. Foto: dpa

Maximilian Rohr, SC Paderborn 07: „Als Verteidiger zu Null zu spielen ist das, was zählt. Dann machen wir vorne noch das entscheidende Tor und nehmen drei Punkte mit, das ist perfekt. Wir haben es in der ersten Hälfte nicht gut gemacht, am Ende kommt uns die Gelb-Rote Karte extrem entgegen. Am Ende waren wir das eine Tor besser."

Fabian Wohlgemuth, Manager SC Paderborn 07: „Heute war weniger Spektakel, es war harte Arbeit. Aber am Ende gibt es auch für ein 1:0 drei Punkte. In der ersten Hälfte hatten wir Probleme mit dem Magdeburger Pressingverhalten. Wir hatten nur eine klare Torchance, haben es mit vielen langen Bällen probiert und haben unseren Spielfluss nicht gefunden. Nach der Gelb-Roten Karte hatten wir mehr Raum, mehr Dominanz, zahlreiche Einschussmöglichkeiten und haben am Ende verdient 1:0 gewonnen.."