Paderborns Trainer Lukas Kwasniok: „Das wird harte Arbeit“

Der 40-Jährige erwartet in Regensburg alles andere als ein Zuckerschlecken

Paderborn

Wer beim Auftritt des SC Paderborn 07 am Sonntag beim SSV Jahn Regensburg (13.30 Uhr, Sky) einen Augenschmaus erwartet, den enttäuscht Lukas Kwasniok schon im Vorfeld. „Das wird fußballerisch kein Zuckerschlecken, sondern in erster Linie harte Arbeit“, blickte der SCP-Trainer am Freitag voraus.

Von Peter Klute