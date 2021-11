„Der Fußball ist verrückt“

Der Hattrick-Schütze geht beim Jubel mit den Fans voran: Sven Michel erzielt beim 4:2 gegen den KSC in Hälfte eins drei Tore in weniger als neun Minuten. Der Hattrick-Schütze geht beim Jubel mit den Fans voran: Sven Michel erzielt beim 4:2 gegen den KSC in Hälfte eins drei Tore in weniger als neun Minuten.

Foto: Uli Deck/dpa