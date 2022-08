Paderborn

Nach überstandener Fußprellung ist Ron Schallenberg am Mittwoch wieder ins Mannschaftstraining des SC Paderborn 07 zurückgekehrt. Der Kapitän des Tabellenführers hatte am Samstag beim 7:2-Sieg über Holstein Kiel einen Schlag abbekommen und am Dienstag zunächst pausiert.

Von Matthias Reichstein