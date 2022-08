Der SC Paderborn dreht ab

Nie ist der SC Paderborn 07 so gut gestartet. Noch nie haben die Ostwestfalen daheim siebenmal ins Tor des Gegners getroffen. Noch nie hat eine Mannschaft nach fünf Spieltagen 18 Tore erzielt. Noch nie hat der Klub die Tabellenführung verteidigt.

Die Ostwestfalen verteidigen in der 2. Liga mit einem Sieben-Tore-Festival gegen Holstein Kiel Platz eins

Die 2. Liga kommt gerade so richtig ins Rollen, und der SCP knackt im Rekordtempo die Bestmarken in der zweithöchsten Spielklasse. Der 7:2 (5:2)-Sieg über Holstein Kiel war Paderborner Powerfußball der Extraklasse. Eine Frage, die sich nun aufdrängt, versuchten die Beteiligten aber so gut es ging zu umschiffen.