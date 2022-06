Der SC Paderborn wird wohl nachrüsten

Aus der Befürchtung wurde Gewissheit. Fußball-Zweitligist SC Paderborn 07 wird zumindest in diesem Jahr nicht mehr auf Sebastian Klaas zurückgreifen können. Die MRT-Untersuchung bestätigte am Montag den Verdacht:

Da war die Welt noch in Ordnung: Sebastian Klaas bereitet sich auf seinen Einsatz gegen Verl vor.

Der Neuzugang vom Drittligisten VfL Osnabrück hat sich beim Testspiel gegen den SC Verl (2:2), wie berichtet, das hintere Kreuzband im linken Knie gerissen.

Das ist bitter für den SCP, zumal es bereits der zweite langfristige Ausfall ist. Anfang Mai hatte sich Novize Kai Klefisch, noch in Diensten des Drittligisten Viktoria Köln, einen Knöchelbruch zugezogen. Klaas verdrehte sich am vergangenen Samstag das Knie, konnte aber zunächst noch weiterspielen. Kurz darauf musste er einen Sprint abbrechen und das Spielfeld verlassen.

Es folgt eine monatelange Pause, die auch Lukas Kwasniok weh tut. Der Trainer hatte Klaas bei der Verpflichtung als einen seiner Wunschspieler bezeichnet und gesagt: „Das war kein Transfer, der aus der Not geboren wurde. Das war einer aus voller Überzeugung.“ Alleine dadurch, dass die 2. Liga aufgrund der Fußball-Weltmeisterschaft schon Mitte November in die Winterpause geht, wird Klaas sein Comeback definitiv erst in 2023 feiern. Sollte es Komplikationen im Heilungsverlauf geben, könnte die Saison für ihn sogar komplett gelaufen sein.

Geschäftsführer Sport Fabian Wohlgemuth glaubt jedoch: „Sebastian wird im weiteren Saisonverlauf in unserem Kader sicher noch eine wichtige Rolle spielen.“ Weiter kommentierte er die Verletzung so: „Wir bedauern das sehr und werden alles dafür tun, dass er bald wieder auf dem Platz stehen kann.“

Ob der SCP personell noch einmal nachlegt, ist offen. Die Aussage von Wohlgemuth gegenüber dieser Zeitung am Montag spricht aber dafür, dass es nicht bei den bisherigen zwölf Neuzugängen bleiben wird. „Wir werden die Situation in den nächsten Tagen bewerten und dann entscheiden, ob wir reagieren. Aber Fakt ist, dass uns jetzt zwei Spieler auf ähnlichen Positionen im Mittelfeld-Zentrum langfristig weggebrochen sind. Daher stehen wir in der Pflicht, uns intensiv Gedanken zu machen.“

Zeit bleibt noch genug, das Transferfenster schließt erst am 31. August.