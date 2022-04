Der SCP kann es auch zu Hause

Ein Lieblingsgegner musste herhalten für den ersten Heimsieg des Zweitligisten SC Paderborn 07 in diesem Jahr. Der SCP gewann gegen Hannover 96 souverän mit 3:0 (2:0), blieb im achten Pflichtduell mit den Niedersachsen zum siebten Mal ohne Niederlage und kassierte in den vergangenen vier Vergleichen mit 96 kein Gegentor.

In der laufenden Spielzeit stand zum sechsten Mal die Null und nach dem 1:0 in Ingolstadt zum zweiten Mal am Stück. Mit nun 47 Punkten hat der SCP die Marke aus der vorherigen Spielzeit bereits drei Spieltage vor Schluss erreicht. Das verdient Respekt, vor allem, wenn man bedenkt, dass im vergangenen Sommer Stammkräfte wie Chris Führich, Sebastian Schonlau, Sebastian Vasiliadis und Christopher Antwi-Adjei den Verein verlassen haben.