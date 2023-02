Der Sieg tut auch dem Fußball gut

Was bedeuten die 38 Punkte nach 21 Spieltagen? Nicht viel. Seit der erneuten Einführung der Relegation 2009 reichten die Zähler nur einmal nicht, um sich auch von Platz 16 fernzuhalten. Paderborn kann also schon mal ganz in Ruhe mit einem weiteren Jahr in der 2. Liga planen. Das wird den Finanzchef freuen, Trainer und Mannschaft interessiert das weniger. Die haben viel höhere Ziele.

