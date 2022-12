Der Spieldominator kehrt zurück

Es sieht auch gut aus, was der „Dominator“ auf dem Rasen zeigt. Vor fünf Tagen kam Klefisch zum ersten Mal über die kompletten 90 Minuten zum Einsatz. Der 1:0-Erfolg gegen Hannover 96 war zwar nur ein Test, der 23-Jährige war aber von Beginn an sehr präsent, forderte den Ball, setzte seine Mitspieler gut ein und verlor fast keinen Zweikampf. Klefisch selbst sieht sich so: „Ich habe gerne den Ball, ich liebe den Aufbau und mag es, dem Spiel meinen Stempel aufzudrücken. Ich kann aber auch ganz ordentlich gegen den Ball arbeiten.“ In den 90 Minuten gegen die Niedersachsen war davon schon einiges zu sehen, und deshalb war es nach acht Monaten Pause auch ein gelungenes Comeback.

