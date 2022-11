Derby als Wiedergutmachung?

Zum zweiten Mal in den vergangenen drei Spielen kein SCP-Treffer – volle Konzentration auf Bielefeld

Heidenheim/Paderborn

Was ist der SC Paderborn 07 in der bisherigen Saison für sein Offensivspektakel gelobt worden. Die Torfabrik lief auf Hochtouren, 34 Treffer sind einsame Ligaspitze. Doch in Heidenheim präsentierte sich der SCP ungewohnt harmlos im Spiel nach vorne.

Von Peter Klute