Die nächste Strafe: SC Paderborn 07 muss 21.000 Euro zahlen

Das DFB-Sportgericht hat gegen Zweitligist SC Paderborn 07 eine saftige Geldstrafe verhängt. „Wegen eines unsportlichen Verhaltens seiner Anhänger“ Ende in Oktober in Braunschweig, als SCP-Fans mindestens 35 Bengalische Feuer gezündet hatten, hat der DFB-Kon­trollausschuss eine Geldstrafe in Höhe von 21.000 Euro verhängt.