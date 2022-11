Die verpatzte Rückkehr

Nach dem 0:2 musste Paderborns Innenverteidiger zerknirscht zugeben: „Ich war an beiden Gegentoren beteiligt.“ Seine verpatzte Rückkehr lässt sich leicht an den beiden Gegentoren festmachen: Beim 0:1 kam der Schweiz-Niederländer gegen Arminias Stürmer Janni Serra einen Schritt zu spät. Wobei van der Werff nach den 90 Minuten zurecht einschob: „Hier stand ich am Ende einer Fehlerkette. Dann sieht man immer blöd aus.“ Am Anfang stand Marcel Hoffmeier, der in Minute 40 Lukas Klünter nicht stoppen konnte und damit die Führung der Gäste einleitete.

