Dieses Team hat ein hohes Ziel

Der SC Paderborn 07 präsentierte sich am Samstag beim FC Hansa Rostock sehr diszipliniert, ließ nur acht Torschüsse des Gegners zu und siegte am Ende verdient. Auch wenn der Dreier mit drei Toren Unterschied etwas zu hoch ausfiel. Die Ostwestfalen beißen sich damit in der Spitzengruppe weiter fest – und das mit einer Topquote. Die 22 Punkte nach elf Spieltagen sind hochgerechnet ein Wert, der ohne Umweg in die 1. Liga führt. Allerdings sind erst elf Spieltage gelaufen und nicht 34. Doch eins ist auch richtig: Nach einem Drittel der Spielzeit hat die Tabelle eine gewisse Aussagekraft.

