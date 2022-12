Drei ehemalige Paderborner bei der Fußball-WM in Katar

Mohamed Dräger, der von 2018 bis 2020 als Leihgabe vom SC Freiburg 50 Spiele für den SCP bestritt und mit ihm in die Bundesliga aufstieg, stand am ersten Spieltag gegen Dänemark (0:0) in der Startelf und 88 Minuten auf dem Platz. Der Mann vom FC Luzern hatte eine große Chance zum 1:0. Bei der anschließenden 0:1-Niederlage gegen Australien blieb der Rechtsverteidiger zur Pause in der Kabine. Im letzten Gruppenspiel gegen Frankreich kam Dräger dann gar nicht zum Einsatz, sein Team schied trotz eines 1:0-Sieges gegen die bereits fürs Achtelfinale qualifizierten Franzosen aus.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

monatlich kündbar Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

montags - sonntags informiert Digital Premium für Neukunden WB eZeitung

alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

endet automatisch