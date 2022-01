Der SC Paderborn 07 bleibt die Auswärtsmacht in der 2. Bundesliga. Der SCP erwischte einen Jahresauftakt nach Maß und gewann nach zuletzt fünf sieglosen Partien beim 1. FC Nürnberg verdient mit 2:1 (2:0).

Felix Platte sorgte in Nürnberg mit dem 0:2 für die Vorentscheidung, zuvor hatte Sven Michel sein 14. Saisontor geschossen.

Für die Ostwestfalen war es der erste Sieg gegen Nürnberg überhaupt und der sechste Dreier in dieser Saison in der Fremde, in der Paderborn weiter ungeschlagen ist.