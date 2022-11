Ein bisschen Jammer und leiser Jubel

Allerdings unter völlig anderen Vorzeichen. Das Duell der Ostwestfalen war mit dem Platzverweis gegen Torhüter Jannik Huth praktisch entschieden. Auch wenn die Arminen in Person von Lukas Klünter in Durchgang zwei noch gleichzogen. In mehr als einer Stunde in Unterzahl kann man nicht alles wegverteidigen. Schon gar nicht gegen eine Mannschaft, die eigentlich besser ist als Platz 18.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

montags - sonntags informiert Digital Premium für Neukunden WB eZeitung

alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

monatlich kündbar