Ein großer Verlust für Paderborn

Als hätte das DFB-Pokal-Achtelfinale zwischen dem SC Paderborn 07 und dem VfB Stuttgart nicht schon genug Brisanz. Am 31. Januar geht es in der Paderborner Arena um viel Geld und den Einzug in die Runde der letzten Acht. Für Fabian Wohlgemuth wird es, unabhängig vom Ergebnis, ein ganz besonderer Abend.

Von Peter Klute