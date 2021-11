Ein Punkt und viele Bewertungen

Es kommt immer auf die Sichtweise an. Die Bewertungen der Protagonisten des SC Paderborn nach dem 0:0 am Freitagabend bei Hannover 96 fielen durchaus unterschiedlich aus.

Nach diesem Foul an Sven Michel sah Hannovers Julian Börner die Rote Karte. Doch der SC Paderborn konnte die Überzahl nicht zum Sieg nutzen.

Auswärts weiter ungeschlagen, seit langem mal wieder zu Null gespielt und mit nunmehr 25 Punkten weiter auf Platz drei: Das ist der positive Ansatz. Wer es negativ beurteilt, stellt fest: Der SCP verpasste es, mit dem sechsten Dreier in der Fremde in Folge am 14. Spieltag zum zweiten Mal die Tabellenführung zu übernehmen und schaffte es nicht, aus einer mehr als 25 minütigen Überzahl Kapital zu schlagen.

„Es ist schon ein wenig ärgerlich“, zeigten sich Routinier Uwe Hünemeier und Startelfdebütant Jonas Carls eher der letzteren Fraktion zugehörig. „Wir sind sehr gut aus der Pause gekommen, leider ist uns der entscheidende Treffer nicht gelungen“, bedauerte auch Sven Michel. Der war als Gefoulter unmittelbar an der Roten Karte für Hannovers Julian Börner beteiligt, sein 13. Saisontreffer war dem Angreifer, der alleine mehr Tore erzielt hat als Hannover insgesamt (zehn) jedoch nicht vergönnt. „Sven hat mittlerweile immer gleich zwei Aufpasser bei sich und er kann nicht in jedem Spiel ein, zwei oder drei Tore erzielen“, sagte Trainer Lukas Kwasniok.

Die größte Möglichkeit zum Sieg vergab Dennis Srbeny. Der beste Paderborner Torschütze der Vorsaison (16 Treffer) hat in dieser Zweitliga-Spielzeit immer noch nicht getroffen.

Der SCP blieb zum dritten Mal in dieser Saison ohne Torerfolg (zuvor in Heidenheim und gegen Schalke), hinten stand, wie schon in Heidenheim und Dresden, ebenfalls zum dritten Mal die Null. „Das war wichtig“, betonte Hünemeier.

Am Ende reichte es nach zwei unterschiedlichen Halbzeiten für einen Punkt, für den sich die Verantwortlichen aber keineswegs schämen wollten. „In den ersten 45 Minuten waren wir nicht kompakt und hatten bei Ballbesitz selten die Genauigkeit für klare Offensivaktionen“, monierte Geschäftsführer Sport Fabian Wohlgemuth und lobte dann: „Aber wir sind stabil geblieben, haben gearbeitet, dann zu unserem Spiel gefunden und Torgefahr entwickelt. Das war eine beachtliche Willensleistung und ist ein gutes Zeugnis für den Charakter und die Grundqualität unserer Mannschaft. Auch wenn mancher nach hinten heraus mit der Punkteteilung möglicherweise nicht ganz so glücklich ist, bin ich dennoch nicht unzufrieden.“

Kwasniok erklärte: „Es ist legitim für den SC Paderborn, einen Punkt aus Hannover mitzunehmen.“ Auch der Coach kritisierte den Auftritt in Durchgang eins („Da waren wir phlegmatisch in der Handlungsfähigkeit“) und zeigte sich vom torlosen Endergebnis überrascht: „Ich hätte eher mit einem 1:1 oder 2:2 gerechnet.“ Sein Ziel für die kommenden Wochen formulierte Kwasniok so: „Wir wollen uns oben festbeißen, da riecht es besser.“