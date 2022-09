Ein Trio vom Meister aus Magdeburg

Sirlord Contheh setzte am ersten Spieltag den Schlusspunkt und traf gegen den Karlsruher SC zum 5:0. Noch ohne Einsatz in der 2. Liga ist Tobias Müller. Raphael Obermair

Tobias Müller, Raphael Obermair und Sirlord Conteh. Am Samstag (13 Uhr, Sky) gibt es ein erstes Wiedersehen – der 1. FCM gastiert beim SCP. Für zwei Profis haben sich bislang alle Wünsche erfüllt, einer kam in der 2. Liga noch gar nicht an.