Eine schwierige Suche

Nach zehn Jahren ist am 30. Juni Schluss: Für die Benteler-Arena in Paderborn wird ein neuer Namensgeber gesucht.

Die Namensrechte an den Stadien sind längst zu einem Millionenspiel geworden. In Deutschland ist natürlich auch in dieser Kategorie der FC Bayern München der Primus. Etwa sechs Millionen Euro zahlt dafür pro Jahr der Versicherungskonzern Allianz. Sehr viel bescheidener ist da der SC Paderborn 07. Die Werbefläche der Ostwestfalen direkt an der Autobahn 33 war auch schon für unter 300.000 Euro pro Jahr zu haben. Das zahlte nach Informationen dieser Zeitung zehn Jahre lang der Stahlriese Benteler AG.