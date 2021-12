Eine tolle Reise mit schmerzhaftem Ende

Der SCP sah in Sandhausen nach einem feinen Solo und dem ersten Zweitligator von Marcel Mehlem aus der fünften Minute lange wie der Gewinner aus. Doch in der dritten Minute der Nachspielzeit wurde aus dem Dreier nur ein Zähler. Bashkim Ajdini, der einst beim SJC Hövelriege im Kreis Paderborn das Fußballspielen erlernte, traf zum späten 1:1 und erzeugte beim Gegner gemischte Gefühle. „Wenn du sehr früh in Führung gehst und dann so spät den Ausgleich bekommst, bist du unterm Strich nicht unbedingt happy. Aber wenn man sich das ganze Spiel anschaut, ist es ein leistungsgerechtes Ergebnis“, sagte SCP-Trainer Lukas Kwasniok. Paderborns Geschäftsführer Sport Fabian Wohlgemuth sah es so: „Der Treffer in der Nachspielzeit ist ärgerlich, aber mit Blick auf unsere Leistung in der zweiten Hälfte kam er nicht ohne Grund.“

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

monatlich kündbar Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

monatlich kündbar Digital Premium für Neukunden alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

monatlich kündbar