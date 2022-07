SCP: Einige Positionen sind vergeben

Fünf Tore im fünften Testspiel. Fußball-Zweitligist SC Paderborn 07 hat am Samstag bei Ajax Amsterdam mit 5:2 (1:2) gewonnen. Ein Ergebnis, das aufgrund der personellen Besetzung des niederländischen Rekordmeisters nicht zu hoch gehängt wurde, dennoch gab es im Sportcentrum Vondersweijde wichtige Erkenntnisse

Paderborn gewinnt Test gegen ein ersatzgeschwächtes Ajax Amsterdam mit 5:2 – erste Elf nimmt Formen an

.„Es war ein großer Name und aus diesem Aspekt ein wichtiger Moment in der Vorbereitung. Aber dass bei Ajax 15 Nationalspieler unterwegs waren und die vielen Wechsel nach der Pause relativieren die Aussagekraft. Unabhängig davon ist uns ein konzentrierter und mannschaftlich geschlossener Auftritt gelungen und wir hätten durchaus noch den einen oder anderen Treffer mehr erzielen können“, erklärte Geschäftsführer Sport Fabian Wohlgemuth. Trainer Lukas Kwasniok sagte: „Wir fahren insgesamt zufrieden nach Hause. Es gilt, das Ergebnis richtig einzuordnen und auch wenn noch einige Tore in der Schlussphase gegen ganz junge Ajax-Spieler gefallen sind, müssen wir uns für das Resultat nicht schämen. Ich gewinne lieber 5:2, als wie vor einem Jahr 1:4 zu verlieren. Wir können stolz auf die Leistung sein, haben aber noch Luft nach oben und genug zu tun.“