Erster Sieg im zweiten Test

Gegen den amerikanischen Drittligisten Forward Madison FC setzten sich die Paderborner mit 2:1 (0:0) durch. John Iredale (64.) und Sirlord Conteh (82.) brachten die Ostwestfalen vor 3313 Zuschauern im Breese Stevens Field auf die Siegerstraße. Die Gastgeber trafen in der Nachspielzeit. Das Spiel war wegen einer Tornado-Warnung erst am Donnerstag (19 Uhr, Ortszeit) angepfiffen worden.

Im Vergleich zur 3:4-Niederlage im ersten Test gegen Minnesota United nahm Lukas Kwasniok sieben Veränderungen in der Startelf vor. Vier Neuzugänge standen von Beginn an auf dem Rasen: Marcel Hoffmeier und Robin Bormuth bildeten gemeinsam mit Jannis Heuer die Dreier-Abwehrreihe. Zudem befanden sich Robert Leipertz und Richmond Tachie in der Anfangsformation.

Im ersten Abschnitt sorgte eine Polka-Band auf der Tribüne für eine besondere Atmosphäre. Auf dem Rasen war dagegen zunächst nur wenig „Musik“ im Spiel. Zu Beginn gab es nur wenige klare Torchancen. Jannis Heuer und Marcel Hoffmeier hatten die besten Gelegenheiten für die Paderborner. Heuer zog einen Freistoß aus knapp 20 Metern knapp links am Tor vorbei (26.). Hoffmeiers Schuss von der linken Seite konnte Madisons Torhüter Philip Breno abwehren (37.).

Die zweite Hälfte startete mit zwei guten Gelegenheiten für den SCP. Die Abschlüsse von Iredale (54.) und Conteh (58.) konnte Torwart Parker Smith jedoch entschärfen. Wenig später lief es dann besser: Erst traf Iredale nach einem Zuspiel von Kelvin Ofori zum 1:0 (64.), dann erhöhte Conteh nach einer Ofori-Hereingabe auf 2:0 (82.). Mit der letzten Aktion des Spiels erzielte Jeremiah Streng schließlich den Ehrentreffer (92.).

SCP: Schulze – Bormuth (46. Müller), Heuer, Hoffmeier (46. Gryszkiewicz) – Justvan (46. Obermair), Ofori, Schallenberg (46. Schuster), Leipertz (46. Klaas), Carls – Tachie (46. Conteh), Iredale (73. Tachie).

Tore: 0:1 Iredale (64.), 0:2 Conteh (82.), 1:2 Streng (90.+2.)